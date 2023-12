Ein bislang unbekannter Täter griff in der Nacht von Montag (25.12.2023) auf Dienstag in Altenhagen einen 22-jährigen Mann an und raubte dessen Smartphone.

Hagen-Altenhagen (ots) - Der in Hagen wohnhafte Mann war, gegen 00.00 Uhr zu Fuß in der Adolfstraße unterwegs. Dort wurde er aus einer mehrköpfigen Personengruppe heraus von einem Unbekannten angesprochen. Der Mann fragte den 22-Jährigen, ob er mit dessen Handy ein Telefonat führen dürfe. Nachdem der 22-Jährige dem Unbekannten sein Handy überreichte, schlug dieser ihm mit der Faust in das Gesicht und den Bauch. Die Personengruppe lief anschließend mit dem Mobiltelefon weg. Ein Zeuge erkannte, dass die Männer über die Wittekindstraße in Richtung Königstraße flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der leicht verletzte 22-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen des Raubes übernommen. (sen)