Einsatzkräfte der Hagener Polizei haben im Rahmen von Roadpol "Operation Alcohol & Drugs", einer Kampagne des Netzwerkes Europäischer Verkehrspolizeien, am vergangenen Freitag (15.12.2023) und Samstag (16.12.2023) zahlreiche Verkehrskontrollen in Hagen durchgeführt.

Hagen (ots) - Ziel der Kampagne ist es, die Zahl der Unfalltoten und Schwerverletzen zu reduzieren. An dem Einsatz waren mehrere Polizeibeamte beteiligt. An mehreren Kontrollpunkten in der Stadt wurden rund 100 Fahrzeugführer kontrolliert. Dabei ging einer Polizeistreife ein 57-jähriger Autofahrer ins Netz, der mit 0,6 Promille unterwegs war. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenanzeige geschrieben. Darüber hinaus stellten die Beamten einen Autofahrer fest, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Er wurde ebenfalls angezeigt. Zehn weitere Fahrzeugführer wurde mit einem Verwarnungsgeld wegen fehlender oder mangelhafter Beleuchtung belegt.(sch)