Am Dienstag, 02.01.2024, rief ein 24-Jähriger die Polizei in die Ruhrtalstraße.

Hagen-Garenfeld (ots) - Dort hatte er kurz zuvor Beschädigungen an seinem Campingwagen, sowie seinem fest verbauten Vorzelt festgestellt. Unbekannte schlugen ein Rücklicht des Fahrzeuges, sowie ein Fenster am Zelt ein. In den Campingwagen drangen die Täter nicht ein. Die Tatzeit grenzte die Ermittler zwischen dem 28.12.2023 und 02.01.2024 ein. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)