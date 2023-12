Eine Hagenerin erhielt bereits im Juli dieses Jahres einen Anruf von einem vermeintlichen Polizeibeamten.

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Dieser teilte ihr mit, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht habe. Die Geschädigte solle eine Kaution zahlen, damit ihre Tochter nicht in Untersuchungshaft müsse.

Da die Geschädigte kein Bargeld besaß, händigte sie Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro an eine männliche Person an ihrer Haustür aus. Es liegen Lichtbilder des Diebesgutes vor, welche vor der Tat angefertigt wurden. Wer kann Hinweise zu den Schmuckstücken geben? Konnten die Schmuckstücke aufgefunden werden? Hinweise nimmt die Kripo unter 02331 986 2066 entgegen.



Hier der Link zu den Fahndungsbildern:

https://polizei.nrw/fahndung/121762