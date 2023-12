Am Mittwoch, 13.12.2023, kam es gegen 7:55 Uhr zu einem Unfall in der Esserstraße.

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Dort verlor ein 42-jähriger Busfahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Alfa Romeo einer Frau (36), die soeben vom Fahrbahnrand losfahren wollte. Der Alfa wurde durch die Wucht des Aufpralls in drei weitere PKW geschoben. Die 36-Jährige wurde später schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch eine Laterne knickte im Verlauf des Aufschlages um. Die Polizei sperrte die Esserstraße für mehrere Stunden komplett und forderte zur Unterstützung ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund an. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. (hir)



Zum Zeitpunkt dieser Meldung ist die Esserstraße noch immer gesperrt. Diese Maßnahme wird bis mindestens 11:30 Uhr aufrechterhalten.