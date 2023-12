Auch in der kommenden Silvesternacht hat für die Hagener Polizei die Sicherheit von Bürgerinnen und Bürgern oberste Priorität.

Hagen (ots) - Während des Jahreswechsels kommt es erfahrungsgemäß zu einem erhöhten Einsatzaufkommen. In diesem Jahr führt die Polizei Hagen einen Schwerpunkteinsatz durch und hat die Anzahl der Einsatzkräfte deutlich erhöht. Hierbei werden auch Beamtinnen und Beamte der Bereitschaftspolizei eingesetzt. Dabei hat die Hagener Polizei bekannte Schwerpunkte im Fokus, wird aber auch das gesamte Stadtgebiet im Blick behalten. "Wir werden mit einer Null-Toleranz-Strategie gegen jegliche Form von Störungen, Gewalt und Vandalismus vorgehen. Unser Ziel ist es, allen Bürgerinnen und Bürgern einen sicheren und unbeschwerten Jahreswechsel zu ermöglichen." teilt der verantwortliche Einsatzleiter Steffen Mielke mit. "Sollte es zu Straftaten, Ordnungswidrigkeiten oder Gefahrensituationen kommen, wird die Polizei sehr schnell reagieren und konsequent einschreiten. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten angegriffen und mit Feuerwerkskörpern beschossen werden." macht Polizeidirektor Mielke deutlich.



Bei dem Schwerpunkteinsatz arbeiten die Beamtinnen und Beamten eng mit dem städtischen Ordnungsdienst zusammen. Über den Verlauf des Einsatzes wird die Polizei auf der Facebookseite Polizei NRW Hagen und über ihren eigenen WhatsApp-Kanal berichten (https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen).



Generell appelliert die Hagener Polizei an die Vernunft und die Verantwortung jedes Einzelnen: Feiern Sie ausgelassen, aber respektieren Sie die Gesetze und die Sicherheit anderer. Zudem werden die polizeilichen Einsatzkräfte in der Silvesternacht, aber auch am gesamten Neujahrstag, verstärkte Alkohol- und Betäubungsmittelkontrollen im Straßenverkehr durchführen. Bei diesen Kontrollen werden nicht nur Hauptstraßen, sondern auch "Schleichwege" besonders kontrolliert.



Im Umgang mit Feuerwerkskörpern weist die Polizei darauf hin, dass diese nur an sicheren Orten zu entzünden sind und immer eine ausreichende Distanz zu Menschen zu wahren ist. Silvesterfeuerwerk sollte nur im regulären Einzelhandel gekauft werden und es sind die vorgegebenen Bestimmungen zu beachten.



Die Hagener Polizei wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern einen guten und vor allem friedlichen Rutsch in das neue Jahr. (sch)