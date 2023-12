Am 08.12.2023, zwischen 17:00 und 17:30 Uhr, kam es in der Straße Im Ostfeld in Hagen Hohenlimburg zu einem Tageswohnungseinbruch.

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Tatzeitraum über die Kellertür Zugang zu einer Doppelhaushälfte. Neben Behältnissen im Keller wurde auch das Schlafzimmer im Obergeschoss durchwühlt. Es wurde eine unbestimmte Menge an Schmuck entwendet. Darüber hinaus wurde die im Garten befindliche Gartenhütte aufgebrochen. Nachbarn sei ein verdächtiger Pkw Mercedes mit der Stadtkennung aus Münster aufgefallen. Die Kriminalwache erschien zur Spurensicherung. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.