In der Zeit vom 29.12.2023, zwischen 15:00 Uhr und 15:55 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus im Pfefferstück in Altenhagen zu einem Tageswohnungseinbruch.

Hagen-Altenhagen (ots) - Bislang unbekannte Täter hatten sich durch Aufhebeln der Wohnungstür Zutritt verschafft. Es wurden mehrere Schränke und Schubladen durchsucht. Nach Angaben des Geschädigten habe man dabei eine Bargeldsumme im unteren vierstelligen Bereich entwendet. Der Tatort wurde der Kriminalwache zur Spurensicherung übergeben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.