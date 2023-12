Am Mittwochnachmittag (13.12.2023) bedrohte ein bislang unbekannter Mann einen 64-jährigen Hagener in der Innenstadt mit einem Messer.

Hagen-Mitte (ots) - Der Hagener war, gegen 14.15 Uhr, mit seinem Auto auf dem Märkischen Ring in Richtung Bergischer Ring unterwegs. Während der Fahrt ärgerte er sich aus bislang ungeklärten Gründen über die Fahrweise einer weiteren Autofahrerin. Eine rote Ampel an der Kreuzung zur Frankfurter Straße wollte er nutzen, um die Verkehrsteilnehmerin zur Rede zu stellen. Als er ausstieg, kam plötzlich ein unbeteiligter Mann vom Gehweg aus auf ihn zu, zog ein Messer aus seiner Hosentasche und sprach Bedrohungen in Richtung des 64-Jährigen aus. Der Hagener lief daraufhin zu seinem Auto zurück und fuhr weg. Später beschrieb er den Unbekannten Polizeibeamten gegenüber als circa 37-Jahre alt und korpulent. Er hatte ein südosteuropäisches Erscheinungsbild, kurze, schwarze Haare sowie einen Bart. Außerdem war er vollständig schwarz gekleidet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. (sen)