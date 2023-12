Am 09.12.2023, in der Zeit von 00:09 und 02:36 Uhr, kam es in der Dödterstraße in Hagen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hagen-Mittelstadt (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte einen auf einem Parkplatz nahe des Kinos stehenden Pkw Subaru vorne links touchiert und dabei einen Fremdschaden von ca. 2500EUR verursacht. Anschließend hatte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.