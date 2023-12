Am 29.12.2023, gegen 17:40 Uhr, kam es in der Becheltestraße in Hagen-Vorhalle zu einer Verkehrsunfallflucht zum Nachteil einer 45jährigen Pkw-Fahrerin aus Wetter.

Hagen-Vorhalle (ots) - Diese hatte mit ihrem Pkw Ford die Becheltestraße in Richtung Eckesey befahren. Ein bislang unbekannter Fahrer eines dunklen Fahrzeugs hatte zeitgleich den dortigen Linksabbiegerstreifen befahren. Als dieser dann einen Fahrstreifenwechsel vornahm, touchierte er den Pkw Ford und war im Anschluss nicht mehr für die Frau aus Wetter sichtbar. Der Ford wies einen geschätzten Fremdschaden von ca. 1800EUR im Bereich der linken Fahrzeugseite auf. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.