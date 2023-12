Am 30.12.2023, zwischen 10:00 Uhr und 10:35 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Eilper Straße in Hagen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hagen-Eilpe (ots) - Der Geschädigte hatte seinen Pkw VW in einer Parkbox geparkt und diverse Beschädigungen im Bereich der hinteren linken Fahrzeugseite festgestellt. Der Fremdschaden wird auf ca. 500EUR geschätzt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.