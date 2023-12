Am Freitag, 01.12.2023, beabsichtigte ein Hagener (36) gegen 22:20 Uhr in eine Parklücke in der Frankfurter Straße zu fahren, aus welcher ein BMW ausparkte.

Hagen-Mittelstadt (ots) - Der 35-jährige Fahrer setze zurück und touchierte dabei einen hinter ihm stehenden Smart. Nach dem Aufprall fuhr der BMW weiter, ohne die Polizei zu rufen oder auch nur auszusteigen. Der Hagener nahm die Verfolgung auf, verständigte die Polizeileitstelle, verlor den BMW jedoch kurz darauf aus den Augen. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den BMW im Rahmen einer Fahndung in der Rembergstraße anhalten. Der 35-jährige Fahrer war mit über zwei Promille stark betrunken und besaß keinen Führerschein. Die Beamten ließen ihm eine Blutprobe entnehmen, untersagten die Weiterfahrt und legten eine Anzeige vor. (hir)