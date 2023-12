In der Zeit von Freitag, 15.12.2023 21:00 Uhr bis Samstag, 16.12.2023 08:00 Uhr kam es entlang der L 702 in Haspe zu einer Vielzahl von Sachbeschädigungen an PKW.

Hagen - Haspe (ots) - Ein oder mehrere bislang noch unbekannte Tatverdächtige folgten in der Freitagnacht dem Verlauf der L 702 zwischen Ahlberg und Hasper Kreisel. Entlang der Voerder Straße weiter über den Markanaplatz bis in den Hasper Kreisel hinein wurden dabei in Summe 19 PKW verschiedener Klassen und Hersteller mit einem Schlüssel oder einem ähnlichen spitzen Gegenstand zerkratzt. Ersten Schätzungen zu Folge dürfte sich der entstandene Sachschaden auf 15 bis 20 Tausend Euro belaufen. Die Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen. Die Hagener Polizei bittet nun um die Mithilfe der Anrainer und Anwohner der L 702 in Haspe. Wer verdächtige Wahrnehmungen in der Freitagnacht gemacht hat wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 oder auf der Polizeiwache Haspe zu melden. Hilfreich könnten auch Videoaufzeichnungen von vorhandenen Überwachungskameras sein. Inhaber solcher Sicherungsanlagen werden gebeten diese zu sichten und sich gegebenenfalls an die Polizei Hagen zu wenden. (tx)