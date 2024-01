Eine 36-jährige Autofahrerin kollidierte am Montagmorgen (01.01.2024) in Boele unter Alkoholeinfluss mit einem geparkten PKW.

Hagen-Boele (ots) - Gegen 07.00 Uhr fuhr die Hagenerin mit ihrem Fiat über die Birkenstraße in Richtung Hagener Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte sie dort mit einem geparkten VW. Bei dem Unfall wurden beide Autos so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme wurden die Polizeibeamten auf Alkoholgeruch in der Atemluft der 36-Jährigen aufmerksam. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,72 Promille an. Die Frau musste eine Blutprobe abgeben. Den Führerschein der Hagenerin stellten die Beamten sicher. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)