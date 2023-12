Bei einem Verkehrsunfall in Haspe wurden am Donnerstagnachmittag (28.12.2023) zwei Personen leicht und eine Person schwer verletzt.

Hagen-Haspe (ots) - Gegen 14.00 Uhr war ein 20-jähriger Mann mit seinem Mercedes Vito aus Richtung Gevelsberg kommend auf der Enneper Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache konnte der in Hagen wohnhafte Mann seinen PKW an einer Rotlicht zeigenden Ampel nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen und kollidierte mit dem dort stehenden VW einer 54-jährigen Frau. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf einen davor wartenden Toyota und dieser wiederum auf einen BMW aufgeschoben. Bei dem Unfall wurde die 54-jährige VW-Fahrerin schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Toyota-Fahrer und dessen Beifahrer wurden leicht verletzt, benötigten aber keine medizinische Versorgung. Während der Unfallaufnahme schlug ein Drogentest bei dem 20-jährigen Fahrer des Mercedes an. Er musste eine Blutprobe abgeben. Sein PKW, der VW sowie der Toyota waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)