Im Uhuweg in Hohenlimburg kam es am Donnerstag (28.12.) zwischen 12 Uhr und 16.15 Uhr zu einem Einbruch in mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses.

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Ein 49-Jähriger verständigte die Polizei, nachdem er am Nachmittag feststellte, dass sein hochwertiges E-Bike entwendet wurde. Hinweise auf Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. (arn)