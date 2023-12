Mittwoch (27.12.) um 20.55 Uhr war ein 35-Jähriger mit seinem VW Sharan auf dem Weg zur A 46.

Hagen-Mitte (ots) - Kurz nach dem Kreuzungsbereich Heinitzstraße/Märkischer Ring habe der Mann ein Auto bemerkt, das auffallend häufig den Fahrstreifen wechselte und ihn bedrängte. Der Neunrader gab bei der Unfallaufnahme durch die Polizei an, dass er aufgrund des anderen Fahrzeugs den Fahrstreifen wechseln musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei fuhr der 35-Jährige jedoch auf den VW Lupo eines 45-Jährigen auf, der im Begriff war nach links auf die Eduard-Müller-Straße abzubiegen.



Mehrere Zeugen gaben an, dass der Fahrer des flüchtigen, beteiligten Autos gewendet habe und anschließend in Richtung Yorckstraße davonfuhr. Im weiteren Verlauf soll das Auto auch verkehrt herum in die Arndtstraße gefahren sein und einen weiteren Unfall mit einem geparkten, derzeit noch unbekannten Fahrzeug gehabt haben. Der Fahrer des flüchtigen Autos soll männlich sowie ca. 25-35 Jahre alt gewesen sein. Der Mann hatte schwarze Haare, einen Vollbart, eine normale Statur und trug eine Brille. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Audi (SUV) gehandelt haben.



Die Polizei Hagen bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug sowie Fahrer machen? Auch Personen, die gegen 20.55 Uhr in der Arndtstraße parkten und deren Auto beschädigt wurde, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. (arn)