Zwei 17- und 18-jährige Fußgängerinnen wurden am Donnerstagabend (30.11.2023) in Haspe bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Hagen-Haspe (ots) - Gegen 19.20 Uhr wollten die beiden Fußgängerinnen einen Zebrastreifen in der Kölner Straße überqueren. Zeitgleich bog ein 53-jähriger Autofahrer mit seinem Dacia von der Swolinskystraße nach links in die Kölner Straße ein. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah er die beiden Fußgängerinnen und es kam zur Kollision. Bei dem Unfall wurden sowohl die 17-Jährige als auch die 18-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Hagener Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (sen)