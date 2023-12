Ein 16-jähriger Jugendlicher ist am Samstagabend, 9.

Hamm (ots) - Dezember, nach der Einnahme von mindestens einer Ecstasy-Tablette mit lebensbedrohlichen Symptomen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben zwei 16-jährige männliche Jugendliche aus Hamm am Samstag gemeinsam Ecstasy konsumiert. Einer von ihnen verlor nach der Ecstasy-Einnahme im Laufe des Abends das Bewusstsein und wurde daraufhin in einem örtlichen Krankenhaus stationär aufgenommen. Bei ihm besteht aktuell Lebensgefahr. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.



Die Polizei Hamm warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor dem Konsum von Ecstasy-Pillen:



Der Konsum von Ecstasy in jedweder Erscheinungsform kann lebensbedrohliche Konsequenzen nach sich ziehen. Aufgrund des Herstellungsprozesses von Ecstasy kann sich der MDMA-Gehalt erheblich unterscheiden und nicht erkennbaren Schwankungen unterliegen. Schon der Konsum einer einzigen Ecstasy-Pille kann tödlich enden.



Weitere Hinweise finden Sie über folgenden Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/drogen/ecstasy/ (hei)