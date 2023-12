Leicht verletzt wurde am frühen Samstagabend (23.Dezember) eine Frau bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatzgelände eines Discounters auf der Ahlener Straße.

Hamm-Heessen (ots) - Die 37-Jährige hielt sich gegen 18.30 Uhr auf der Parkplatzzufahrt auf, als es zum Zusammenstoß mit dem Volkswagen eines 39-Jährigen kam. Dieser war zuvor aus Richtung einer Parkreihe kommend nach links in Richtung der Ahlener Straße abgebogen. Die Fußgängerin wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, von wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Beide Unfallbeteiligte wohnen in Hamm. Es entstand kein Sachschaden.(es)