Polizisten wollten am Montagmorgen, 11. Dezember, am Bockumer Weg einen 39-Jährigen kontrollieren, der zu Fuß unterwegs war.

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Als der jedoch die Beamten sah, trat er unvermittelt die Flucht an, die in Höhe des Sudetenwegs endete - hier konnte er eingeholt und festgehalten werden.



Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann aus Hamm ein Haftbefehl mit einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren vorliegt. Die Zweigstelle Hamm der Staatsanwaltschaft Dortmund suchte den Mann wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln.



Die hatte der Gesuchte auch dabei, daher erwartet ihn nun die nächste Strafanzeige.



Die Drogen wurden sichergestellt und der 39-Jährige festgenommen - für ihn ging es in eine JVA.(hei)