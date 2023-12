Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Werler Straße / Ahornallee ist am Dienstagabend (12. Dezember) ein Seatfahrer leicht verletzt worden.

Hamm-Mitte (ots) - Der 44-Jährige Lünener befuhr gegen 21 Uhr die Werler Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts und wollte den Kreuzungsbereich geradeaus passieren. Hier stieß er mit dem Ford eines 42-Jährigen aus Hamm zusammen. Dieser hatte zuvor die Ahornallee in Richtung Kleine Alleestraße befahren Der Alhambrafahrer wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, von wo er nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 22000 Euro geschätzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.(es)