Schwer verletzt wurde ein 30-jähriger Hammer bei einem Verkehrsunfall auf dem Afyonring am Freitag, 1. Dezember, 4.30 Uhr.

Hamm (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache kam hier ein PKW, VW Polo nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Mast einer Straßenlaterne. Der PKW kam vor der Laterne zum Stillstand. Der vor Ort angetroffene 30-jährige stand unter Alkoholeinfluss.

Aufgrund der erlittenen Verletzungen wurde der 30-jährige mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Hier wurde er zur Behandlung stationär aufgenommen. Die eingesetzten Beamten konnten keine weiteren Personen an der Unfallstelle antreffen.

Aufgrund des festgestellten Alkoholeinflusses wurde ihm als möglichem Unfallverursacher eine Blutprobe zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit entnommen.

Der 30-jährige ist darüber hinaus nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Der verunfallte PKW war nicht zugelassen. Er wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 7.000 Euro. Der Afyonring wurde für die Dauer der Unfallaufnahme von der Polizei gesperrt. Der betroffene Lampenmast musste demontiert werden.

Die Ermittlungen in dieser Angelegenheit dauern an.

Hinweise zu dem Unfallgeschehen, verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de (nue)