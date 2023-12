Ein 65-jähriger Pedelecfahrer hat sich am Dienstagabend, 12.

Hamm-Mitte (ots) - Dezember, bei einem Alleinunfall auf der Oststraße schwer verletzt.



Der Hammer stürzte, als er gegen 20.20 Uhr versuchte, von der Fahrbahn auf den Gehweg in Höhe der Eylertstraße zu fahren. Ein Unfallzeuge kümmerte sich um den 65-Jährigen und alarmierte die Rettungskräfte.



Anschließend wurde der Mann mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht, in der er stationär aufgenommen wurde.



Da es Hinweise gab, dass der Radfahrer Alkohol konsumiert hatte, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.



Es entstand kein Sachschaden.(hei)