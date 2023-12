Ein alkoholisierter 42-jähriger VW-Fahrer aus Hamm verletzte sich in Folge eines Alleinunfalles am Montag, 25.

Hamm-Herringen (ots) - Dezember, gegen 12 Uhr, im Einmündungsbereich Dortmunder Straße / Herringer Weg - er wurde leicht verletzt in ein Hammer Krankenhaus gebracht.



Der Hammer war auf der Dortmunder Straße in Richtung Osten unterwegs, als er beim Linksabbiegevorgang in Höhe des Herringer Wegs nach links von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem dort stehenden Baum kollidierte.



Im Nachgang des Unfalls wurde er vorsorglich in ein Hammer Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.



Im Krankenhaus wurde dem 42-Jährigen zudem eine Blutprobe entnommen.

Sein Führerschein wurde sichergestellt. (ds)