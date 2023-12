Bei einem Diebstahl aus einem geparkten PKW wurde ein 45-jähriger Hammer auf frischer Tat betroffen.

Hamm (ots) - Am Sonntag, 03. Dezember, 16.15 Uhr bemerkte ein 28-jähriger Zeuge den Dieb im Fahrzeug seiner Ehefrau. Der PKW, Opel war auf dem Südenwall in der Hammer Innenstadt geparkt. Der 45-jährige saß auf dem Beifahrersitz und durchsuchte in diesem Moment den Innenraum.

Auf Ansprache reagierte der 45-jährige aggressiv, so dass ein 19 Jahre alter Unbeteiligter auf die Situation aufmerksam wurde. Er eilte dem Zeugen zu Hilfe. Der Tatverdächtige konnte so bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Gegenstände aus dem Fahrzeug der Geschädigten konnten in der Kleidung des 45-jährigen aufgefunden werden.

Die Einsatzkräfte nahmen den Dieb vorläufig fest, gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Bei dem Tatverdächten wurden unter anderem zwei elektrische Heckenscheren aufgefunden, die ebenfalls aus Diebstählen stammen könnten. Bislang konnten diese Gegenstände jedoch noch nicht zugeordnet werden.



Hinweise zu den Gegenständen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)