Nach einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Werler Straße/Alleestraße am Dienstagabend, 12. Dezember, wurde eine Person leicht verletzt und zwei Autos stark beschädigt.

Hamm-Mitte (ots) - Gegen 21 Uhr war ein 42-jähriger Ford-Fahrer aus Hamm auf der Ahornallee in östliche Richtung unterwegs. Auf der Kreuzung kollidierte er mit einem 44-jährigen Seat-Fahrer aus Lünen, der die Werler Straße stadtauswärts befuhr. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der Lünener leicht, musste aber nicht in ein Krankenhaus.



Ob einer der beiden Autofahrer eine rot zeigende Ampel an der Kreuzung übersehen hat, ist Bestandteil der Ermittlungen des Verkehrskommissariats.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 22.000 Euro.(hei)