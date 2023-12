Der BMW eines 32-jährigen Hammers wurde am Samstag, 9.

Hamm-Perlum (ots) - Dezember, auf der Kamener Straße durch ein vorbeifahrendes Auto beschädigt.



Der BMW-Fahrer fuhr gegen 14 Uhr auf der Kamener Straße stadteinwärts und musste an der Kreuzung zur Fangstraße verkehrsbedingt auf der Linksabbiegerspur bei Rot halten.



Der Fahrer oder die Fahrerin eines braunen SUV fuhr rechtsseitig an dem BMW vorbei und beschädigte diesen an der hinteren rechten Fahrzeugseite. Anschließend flüchtete er, fuhr bei Grün in die Kreuzung ein und bog dann trotz roter Ampel nach links in die Fangstraße ab.



An dem BMW entstand ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro.



Hinweise auf den Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)