Auch in Hamm steigt in der dunklen Jahreszeit die Zahl der Einbrüche in Häuser und Wohnungen - bereits wenige Maßnahmen können aber schon dabei helfen, den Einbrechern einen Riegel vorzuschieben und das eigene Zuhause zu schützen.

Hamm (ots) - In zwei Veranstaltungen im Dezember informiert die Polizei Hamm daher über den richtigen Einbruchschutz.



Sie finden jeweils dienstags am 12. und 19. Dezember um 19 Uhr im Polizeipräsidium Hamm, Eingang Grünstraße (Raum D305) statt.



Die Experten des Kommissariats Kriminalprävention/Opferschutz beraten interessierte Bürgerinnen und Bürger und zeigen bei den Veranstaltungen auf, welche Möglichkeiten bestehen, um zum Beispiel Fenster und Türen besser zu sichern.



Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine telefonische Anmeldung zwingend erforderlich: 02381 916-0 (werktags zwischen 7.30 Uhr und 16 Uhr). Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos. (hei)