Ein dreister Dieb konnte am Dienstag, 19.

Hamm-Mitte (ots) - Dezember, mit einer zweistelligen Summe Bargeld aus einem Getränkemarkt am Ökonomierat-Peitzmeier-Platz flüchten.



Gegen 21 Uhr erschien der Tatverdächtige am Kassenbereich und wollten einen 25 Cent-Pfandbon zur Auszahlung einlösen. Als sich die Lade der elektronischen Kasse nach dem Scan-Vorgang öffnete, griff er unvermittelt hinein. Die Kassiererin schlug instinktiv die Lade zu und klemmte dem Dieb die Finger ein.



Die zog er zusammen mit einer zweistelligen Summe Scheingeld heraus und flüchtete zu Fuß über den Parkplatz in Richtung Richard-Wagner-Straße.



Der Dieb kann wie folgt beschrieben werden: zwischen 18 und 20 Jahre alt, sehr schlanke Gestalt, braune Haare, braune Hautfarbe, bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen Hoodie. Zudem hatte er einen schwarzen Schal tief ins Gesicht gezogen.



Hinweise bitte an die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(hei)