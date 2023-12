Bei einem schweren Verkehrsunfall wurden am Samstag, gegen 18.50 Uhr, auf der Zollstraße drei Frauen schwer verletzt.

Hamm-Uentrop (ots) - Eine 47-Jährige befuhr die Zollstraße mit einem BMW X 1 in nördliche Richtung und beabsichtigte nach links auf die Lippestraße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mitsubishi Space Star einer 21-Jährigen. Die junge Frau befuhr die Zollstraße mit ihrer 20-jährigen Beifahrerin in südliche Richtung und beabsichtigte die Lippestraße geradeaus zu überqueren. Die drei Frauen mussten nach notärztlicher Versorgung jeweils mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Zur Sicherung der Unfallspuren wurde ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Münster angefordert. Die Fahrzeuge wurden nach entsprechender Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Die Zollstraße blieb im Bereich der Unfallstelle bis 0.15 Uhr voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15000. (ag)