Bei einem Verkehrsunfall auf der Ludwig-Teleky-Straße ist am frühen Sonntagmorgen (17.

Hamm-Uentrop (ots) - Dezember) ein E-Sooter-Fahrer schwer verletzt worden. Der 31-Jährige aus Hamm befuhr gegen 05.42 Uhr den südlichen Gehweg der Ludwig-Teleky-Straße in Fahrtrichtung Osten. In Höhe der Hausnummer 8 stieß er aus bislang unbekannter Ursache mit einem Verkehrsschild zusammen und stürzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Aufgrund von Alkoholgeruch in seiner Atemluft wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. (es)