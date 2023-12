Ein 24-Jähriger aus Hamm wurde am Montagmorgen, 18.

Hamm-Uentrop (ots) - Dezember, bei einem Alleinunfall auf der Lippestraße schwer verletzt.



Der Mann befuhr gegen 6.30 Uhr mit seinem VW die Lippestraße stadteinwärts, geriet etwa in Höhe der Hausnummer 97 auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer Straßenlaterne. In einem angrenzenden Graben kam das Auto zum Stillstand.



Da Verdachtsmomente auf einen möglichen Sekundenschlaf vorliegen, wurde der Führerschein des Hammers sichergestellt.



Der 24-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der total beschädigte VW musste abgeschleppt werden. Die Laterne wurde durch den Zusammenstoß aus dem Boden gerissen.



Die Lippestraße war zwischen Ostwennemarstraße und Friedrichsfeld für etwa eine Stunde komplett gesperrt.



Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden etwa 15.000 Euro.(hei)