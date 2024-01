Unbekannte Einbrecher verschafften sich zwischen Montag, 30. Dezember, 13.30 Uhr und Dienstag, 2.

Hamm-Mitte (ots) - Januar, 4 Uhr, gewaltsam Zugang zu einer Bäckerei auf der Kamener Straße.



Nachdem sie gewaltsam eine Zugangstür aufhebelten und so in das Innere der Bäckerei gelangten, flüchteten die Täter ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.



Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(ds)