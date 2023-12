Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag, 12. Dezember, 20 Uhr, und Mittwoch, 13.

Hamm-Heessen (ots) - Dezember, 6 Uhr, in eine Kfz-Werkstatt an der Straße Auf dem Knuf eingebrochen.



Die Einbrecher beschädigten eine Zugangstür und ein Bürofenster und entwendeten aus einem Büro eine Geldkassette mit einer geringen Summe Bargeld.



Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.



Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Email an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hei)