Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag, 19.

Hamm-Mitte (ots) - Dezember, 20 Uhr, und Mittwoch, 20. Dezember, 6.40 Uhr, in eine Praxis im Facharztzentrum am EVK an der Werler Straße eingebrochen.



Der oder die Täter hebelten Türen im vierten und fünften OG auf und gelangten so in einen Anmeldebereich. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Der Sachschaden wird auf etwa 1.600 Euro geschätzt.



Hinweise zu der Tat und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)