Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Samstag, 2.

Hamm (ots) - Dezember, 14:40 Uhr auf der Großen Werlstraße / Karl-Osterbrauck-Straße.

Zur Unfallzeit befuhr eine 42-jährige VW-Fahrerin die Karl-Osterbrauck-Straße in westliche Fahrtrichtung. Hier beabsichtigte sie, in die Große Werlstraße einzubiegen. Hierbei übersah die Hammerin einen Pkw, Mercedes. Dieser wurde von einem 28-jährigen Hammer in Richtung Norden geführt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Die 42-jährgige verletzte sich infolge des Verkehrsunfalles leicht. Sie wurde einem örtlichen Krankenhaus zur ambulanten Behandlung zugeführt.

Die Beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Große Werlstraße für den fließenden Verkehr gesperrt. (nue)