Im Rahmen eines Polizeieinsatzes auf dem Parkplatz der Eissporthalle an der Karl-Koßmann-Straße am Samstag, 2. Dezember, leistete ein 27-Jähriger erheblichen Widerstand - ein Polizist wurde dabei verletzt.

Hamm-Uentrop (ots) - Die Beamten wurden gegen 2 Uhr nachts zu einer Schlägerei mit mehreren Personen gerufen. Am Einsatzort trafen sie auf vier männliche und alkoholisierte Personen.



Während der Sachverhaltsklärung verweigerte einer der Männer die Angabe seiner Personalien. Da er auch keine Ausweispapiere mitführte, sollte er für eine Identitätsfeststellung mit zur Polizeiwache. Auf dem Weg zum Streifenwagen versuchte der Mann eine Mitarbeiterin des Rettungsdienstes körperlich anzugehen. Dies konnte von einem 30-jährigen Polizisten verhindert werden, der aber daraufhin selbst zum Ziel des aggressiven Mannes wurde. Während der Beamte einem Faustschlag ausweichen konnte, fiel er durch einen Stoß rücklinks zu Boden.



Der stark alkoholisierte Randalierer trat um sich, als er durch weitere Beamte zu Boden gebracht wurde und ihm Handfesseln angelegt werden sollten. Zu Ausnüchterung ging es anschließend für ihn in eine Zelle des Polizeigewahrsams. Die Identität des Mannes konnte festgestellt werden: ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in Hamm. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.



Der 30-jährige Polizeibeamte wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt und konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen.(hei)