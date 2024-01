Ein 33-jähriger PKW-Fahrer muss sich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkohol- und Drogeneinfluss verantworten.

Hamm - Mitte (ots) - Zudem liegt der dringende Verdacht der Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauchs vor.

Die Polizei Hamm wurde am Montag, 1. Januar 2024, gegen 0:45 Uhr darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein Pkw VW Golf mit Kennzeichen aus OS (Osnabrück) auf der Viktoriastraße gegen einen Baum gefahren sei. Der Fahrzeugführer sei danach weitergefahren. Ein Zeuge teilte mit, dass das Fahrzeug auf der Augustastraße abgestellt wurde. Die Kennzeichen wurden abgenommen und an einem VW Polo befestigt.

Im Zuge der polizeilichen Fahndung wurde dann im Bereich der Beukenbergstraße ein VW Polo mit dem entsprechenden Kennzeichen angetroffen und angehalten. Der Fahrer stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Ihm wurde in der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen.

Gegen den 32-jährigen Fahrzeughalter des Polos, der beim Anhalten auf dem Beifahrersitz saß, wird ebenfalls ein Strafverfahren wegen Zulassen des Führens eines Kraftfahrzeuges ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Der Verdacht der Unfallflucht hingegen bestätigte sich nicht, da an dem Baum kein Schaden entstanden ist. (fa)