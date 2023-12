Nach einem Unfall auf der alten Landwehrstraße am Sonntag, 24.

Hamm-Pelkum (ots) - Dezember, gegen 12.50 Uhr, bei dem sich zwei Personen eines Leichtkraftfahrzeuges leicht verletzten, wird der oder die Fahrerin eines dunklen Kombis gesucht.



Das Leichtkraftfahrzeug befand sich auf der alten Landwehrstraße mit Fahrtrichtung stadtauswärts ,zwischen der Kerstheider Straße und der Sandbochumer Straße, als es von einem dunklen Kombi trotz Gegenverkehr überholt wurde.



Beim Wiedereinscheren soll der oder die Fahrerin des Kombi das Leichtkraftfahrzeug so stark geschnitten haben, das der 38-jährige Fahrer mit seinem Fahrzeug ausweichen musste, nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte.



In Folge des Verkehrsunfalles flüchtete der Kombi von der Unfallstelle. Sowohl der 38-jährige Fahrer als auch seine 21-jährige Beifahrerin verletzten sich in Folge des Unfalls leicht.



Beide wurden mit Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht.



Das Leichtkraftfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Die Alte Landwehrstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.



Hinweise zum Unfallverursacher oder dem Verkehrsunfall nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(ds)