Ein 43-jähriger Mann aus Hamm ist am Donnerstag, 14.

Hamm-Mitte (ots) - Dezember, nach einem erfolglosen Einbruchsversuch vor einem Mehrfamilienhaus an der Marienstraße festgenommen worden.



Der Wohnungsinhaber hörte in der Nacht gegen 3.30 Uhr verdächtige Geräusche an seiner Wohnungstür. Durch den Spion erkannte er, wie eine männliche Person an seinem Türschloss hantierte. Nach dem erfolglosen Versuch, die Tür zu öffnen, ging der Verdächtige durch das Treppenhaus nach unten.



Der Wohnungsinhaber informierte die Polizei, die den Einbrecher vor dem Haus versteckt hinter einem Kastenwagen hockend entdeckte und vorläufig festnahm.



Bei dem 43-jährigen polizeibekannten Mann konnten zwei verbotene Einhandmesser und ein Display eines Pedelecs aufgefunden werden.(hei)