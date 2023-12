Nachdem einem BMW-Fahrer auf dem Brüggenweg am Dienstag, 19.

Hamm-Mitte (ots) - Dezember, Anhaltezeichen von Beamten des Verkehrsdienstes gegeben wurden, trat dieser die Flucht an.



Mit hoher Beschleunigung lenkte er gegen 18.15 Uhr den BMW über die Phönixstraße bis in die Augustastraße, wo der Wagen wegen der dortigen Begrenzungspfosten in Höhe des Skaterparks zum Stehen kann.



Als der Fahrer versuchte, nach einem Rangiermanöver die Flucht

fortzusetzen, konnte der BMW durch den Streifenwagen blockiert werden. Der Fahrer wurde daraufhin von den Polizisten ergriffen und

gefesselt.



Eine Überprüfung des 27-Jährigen ergab, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergab ein Drogen-Screening, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss fuhr. In dem Fahrzeug konnte ein Klemmverschlusstütchen mit Cannabis aufgefunden werden, das sichergestellt wurde.



Auf der Polizeiwache wurde ihm von einer Ärztin eine Blutprobe entnommen. Der BMW und das Mobiltelefon des Tatverdächtigen wurden sichergestellt.(hei)