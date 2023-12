Nachdem eine Zeugin auf ihn aufmerksam wurde, flüchtete ein bislang noch unbekannter Dieb am Freitag, 1. Dezember, gegen 3.40 Uhr, aus der Westfalenschleife.

Hamm-Herringen (ots) - Zuvor war der Unbekannte dabei beobachtet worden, wie er durch diverse Gärten schlich und sich an dort stehenden Gartenschuppen zu schaffen machte. Nachdem er bemerkte das er ertappt wurde, flüchtete er fußläufig in Richtung Radbodstraße - zum möglichen Diebesgut können bislang noch keine Angaben gemacht werden.



Bei dem Unbekannten handelt es um einen kleinen Mann mit sehr sportlicher Statur. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer dunklen Strickmütze bekleidet.



Hinweise zu dem Unbekannten sowie zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)