Der 16-jährige Jugendliche, der nach dem Konsum von Ecstasy mit lebensbedrohlichen Symptomen am Samstagabend, 9.

Hamm (ots) - Dezember, in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, ist am heutigen Montag, 18. Dezember, verstorben.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Die bereits laufenden Ermittlungen zur Herkunft der Ecstasy-Pillen dauern weiter an.



Journalisten wenden sich für Rückfragen bitte an die Staatsanwaltschaft Dortmund: Staatsanwalt Henner Kruse, Tel.: 0231 926-26122