Nach mehreren Kellereinbrüchen in den Nächten auf Mittwoch und Donnerstag, 20. und 21.

Hamm-Mitte (ots) - Dezember, in Mehrfamilienhäusern an der Sedanstraße, sucht die Polizei die bislang unbekannten Tatverdächtigen.



Nachdem die Einbrecher Hauseingangstüren aufhebelten, gingen sie in den Keller und öffneten dort gewaltsam Kellerräume. Angaben zum Diebesgut können bislang nicht gemacht werden.



Ein Zeuge kann einen der beiden Verdächtigen beschreiben, den er am Donnerstag gegen 4.15 Uhr bemerkte:



Männlich, etwa 1,70 Meter groß, schlank, dunkler Hautton, bekleidet mit einer braunen Jacke.



Hinweise bitte an die Polizei Hamm unter Telefon 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de .(hei)