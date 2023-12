Nach einem Zusammenstoß mit dem Suzuki eines 54-Jährigen im Einmündungsbereich Bockumer Weg/ Nordenheideweg, am Freitag, 22. Dezember, gegen 10.50 Uhr, verletzte sich eine Fahrradfahrerin aus Hamm leicht.

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Die 67-jährige Radfahrerin befuhrmit ihrem Rad den Radweg des Bockumer Wegs in Fahrtrichtung Bockum-Hövel, als sie auf Höhe des Nordenheidewegs mit dem Suzuki des 54-jährigen Hammers zusammenstößt.



Dieser beabsichtigte links von der Münsterstraße in den Nordenheideweg abzubiegen.



Durch die Kollision stürzte die Fahrradfahrerin, verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (ds)