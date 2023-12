Der 45 Jahre alte Fahrer eines Ford verletzte sich am Donnerstag, 7.

Hamm-Uentrop (ots) - Dezember, gegen 5.40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Frielinghauser Straße / Horsthölterweg.



Er befuhr mit seinem Ford die Frielinghauser Straße in Fahrtrichtung Süden, als er im Einmündungsbereich des Horsthölterwegs mit dem Opel eines 28-jährigen Hammers zusammenstieß.



Der Opel-Fahrer war auf dem Horsthölterweg in östliche Richtung unterwegs.



In Folge der Kollision verletzte sich der Ford-Fahrer leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (ds)