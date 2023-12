Ein bislang unbekannter Mann versuchte am Dienstag, 26.

Hamm-Uentrop (ots) - Dezember, gegen 23.50 Uhr, einen PKW im Einmündungsbereich Lippestraße / Legienstraße anzuhalten - hierbei war der Mann maskiert und hatte einen waffenähnlichen Gegenstand in Hand.



Ein 29-jähriger Hammer war mit seinem Fahrzeug auf der Lippestraße in Richtung Uentrop unterwegs, als auf der Höhe der Legienstraße plötzlich der Maskierte aus einem Gebüsch auf die Fahrbahn trat.



Durch seine Handbewegungen versuchte der Unbekannte augenscheinlich das Fahrzeug zum Stillstand zu bewegen: Der 29-Jährige verlangsamte jedoch nur seine Fahrt und entfernte sich schneller von der Örtlichkeit, als er einen waffenähnlichen Gegenstand in der Hand des Mannes sah.



Anschließend alarmierte er umgehend die Einsatzkräfte der Polizei.



Bei dem Maskierten handelt es sich nach Zeugenaussagen um einen, zirka 1,90 Meter großen, geschätzt zwischen 30 Jahre und 40 Jahre alten, Mann mit schlanker Statur.

Er hat eine helle Hautfarbe und war zur Tatzeit mit einer blauen Jeans und einer schwarzen Jacke bekleidet. Zudem trug er eine Sturmhaube.



Nachdem sich der 29-jährige Fahrer mit seinem Fahrzeug entfernte, flüchtete der maskierte Mann in unbekannte Richtung.



Hinweise zum dem Unbekannten nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381

916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(ds)