Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Mittwoch, 20. Dezember, 15:25 Uhr auf der Werler Straße.

Hamm (ots) - Der Verkehrsunfall ereignete sich auf der Strecke zwischen der Unnaer Straße und Rhynerberg.

Ein 51jähriger Hammer befuhr mit seinem Opel Kastenwagen die Werler Straße in Fahrtrichtung Norden. Hier bemerkte er nach eigenen Angaben zu spät, dass ein vor ihm fahrendes Fahrzeug bremste. Der 51-jährige fuhr zunächst auf den Hyundai eines 57-jährigen Dortmunders auf. Dessen Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Ford eines 55-jährigen Hammers geschoben.

Durch den Aufprall wurde der 57-jährige leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, welches er nach ambulanter Behandlung verlassen konnte.

Unmittelbar hinter diesem Zusammenstoß ereigneten sich zwei weitere Verkehrsunfälle, welche lediglich Sachschäden zur Folge hatten.

Der Gesamtschaden der Vekehrsunfälle wird derzeit auf mind. 25.000 Euro geschätzt. Nach kurzer Vollsperrung der Werler Straße konnte die Polizei den Verkehr in Fahrtrichtung Süden an der Unfallstelle vorbeiführen.

Während der Unfallaufnahme kam es zu merklichen Verkehrsstörungen im Bereich der Werler Straße. (nue)